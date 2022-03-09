Жириновський: Навальний повинен бути заарештований, вивезений до Росії та ув’язнений

"Навальний повинен бути заарештований, вивезений до Росії і ув’язнений. Більше нічого у нас йому не світить. І він не приїде більше ніколи сюди, в Росію, знаючи, що тут йому нічого хорошого не світить. Треба порушити кримінальну справу за фактом наклепу Навального, який протягом останніх 10 років чорнив і зводив наклепи на величезну кількість громадян нашої країни, і посадити його в тюрму за це", - сказав політик.