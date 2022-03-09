Жириновський: Навальний повинен бути заарештований, вивезений до Росії та ув’язнений
09:24 14 жовтень Київ, Україна
Лідер ЛДПР
, депутат Державної думи Росії Володимир Жириновський дав інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви". У ньому він висловив своє негативне ставлення до опозиціонера Олексія Навального і заявив, що вважає помилкою виданий російському опозиціонеру Олексію Навальному дозвіл виїжджати за кордон на лікування.
"Навальний повинен бути заарештований, вивезений до Росії і ув’язнений. Більше нічого у нас йому не світить. І він не приїде більше ніколи сюди, в Росію, знаючи, що тут йому нічого хорошого не світить. Треба порушити кримінальну справу за фактом наклепу Навального, який протягом останніх 10 років чорнив і зводив наклепи на величезну кількість громадян нашої країни, і посадити його в тюрму за це", - сказав політик.
"Прямий доказ - те, як про нього піклуються сьогодні, оплачують всі його рахунки. У мене найжорсткіше рішення щодо Навального - вважаю помилкою його відправлення до Німеччини. Ми в політичному сенсі не повинні були віддавати нашого громадянина, а залишити його в Омську та лікувати. Якщо він був безнадійний, він би помер в Омську. Якби вилікували, то не було б ніяких проблем", - вважає Жириновський.
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