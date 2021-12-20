Жорстокий напад в Нігерії: бойовики вбили 137 осіб

19:28 23 березень Київ, Україна

У Нігерії уздовж кордону з Малі бойовики на мотоциклах здійснили скоординовані напади на села, за інформацією уряду вбито 137 людей.

Уряд досі не назвав відповідальних за цей теракт; імовірно, здійснений ісламістами Аль-Каїди. На цей момент влада уточнює кількість жертв і постраждалих.

"Систематично завдаючи ударів по мирних жителях, ці озброєні бандити досягли нового рівня жаху і жорстокості", - заявив уряд, оголосивши триденну національну жалобу в країні.

Напади в неділю відбулися фактично відразу після того, як Конституційний Суд Нігерії оголосив Мухамеда Базума переможцем другого туру виборів президента. Таким чином, інавгурація новообраного глави держави відбудеться 2 квітня.