Жорстокий напад в Нігерії: бойовики вбили 137 осіб

У Нігерії уздовж кордону з Малі бойовики на мотоциклах здійснили скоординовані напади на села, за інформацією уряду вбито 137 людей.
Уряд досі не назвав відповідальних за цей теракт; імовірно, здійснений ісламістами Аль-Каїди. На цей момент влада уточнює кількість жертв і постраждалих.
Напади в неділю відбулися фактично відразу після того, як Конституційний Суд Нігерії оголосив Мухамеда Базума переможцем другого туру виборів президента. Таким чином, інавгурація новообраного глави держави відбудеться 2 квітня.
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