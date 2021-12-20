Жертви військового перевороту в М'янмі: за останню добу вбито близько 40 осіб

Військові протести в містах М'янми не вщухають, тільки за останню добу місцева поліція вбила близько 40 осіб, більше ніж 80 осіб отримали поранення і тілесні травми.
Про це повідомляє правозахисна Асоціація допомоги політичним в'язням у М'янмі.
За інформацією організації, в цілому з початку протестів в країні жертвами військових і поліціянтів стали 126 учасників протесту. Однак це число може бути набагато більшим, відзначили правозахисники.
Також повідомляється про тисячі затриманих демонстрантів, деякі з яких відправлені до в'язниці.
За інформацією організації, в цілому з початку протестів в країні жертвами військових і поліціянтів стали 126 учасників протесту. Однак це число може бути набагато більшим, відзначили правозахисники.
Також повідомляється про тисячі затриманих демонстрантів, деякі з яких відправлені до в'язниці.
Раніше в ООН повідомили про 67 убитих протестувальників у М'янмі. Прессекретар генсека організації Стефан Дюжаррік закликав нове керівництво країни припинити насильство проти демонстрантів.
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