Жертви військового перевороту в М'янмі: за останню добу вбито близько 40 осіб

06:44 15 березень Київ, Україна

Військові протести в містах М'янми не вщухають, тільки за останню добу місцева поліція вбила близько 40 осіб, більше ніж 80 осіб отримали поранення і тілесні травми.

Про це повідомляє правозахисна Асоціація допомоги політичним в'язням у М'янмі.



За інформацією організації, в цілому з початку протестів в країні жертвами військових і поліціянтів стали 126 учасників протесту. Однак це число може бути набагато більшим, відзначили правозахисники.



Також повідомляється про тисячі затриманих демонстрантів, деякі з яких відправлені до в'язниці.

"Станом на 14 березня затримані 2156 осіб. На цей момент 1837 затриманих все ще знаходяться під вартою, включаючи трьох осіб, засуджених до тюремних термінів", - інформують правозахисники.

Раніше в ООН повідомили про 67 убитих протестувальників у М'янмі. Прессекретар генсека організації Стефан Дюжаррік закликав нове керівництво країни припинити насильство проти демонстрантів.