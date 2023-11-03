Жертви та руйнування: на Західну Європу обрушився потужний шторм

10:23 03 листопада Київ, Україна

У Західній Європі внаслідок потужного шторму "Сіаран" загинули щонайменше шестеро людей. По дві людини загинули у Франції та Бельгії, по одній – на півдні Нідерландів та в Іспанії, у Мадриді.

Про це повідомляє Reuters.



У Франції 1,2 млн домогосподарств залишилися без електропостачання. Влада Фіністера на півночі країни закликала мешканців залишатися вдома через вітер, швидкість якого досягає 207 км/год. Це призвело до утворення 20-метрових хвиль на морі. Близько 1300 людей довелося переселити в кемпінги або притулки, а кілька будинків було евакуйовано у фіністерському місті Брест після падіння крана.



Зливи та вітер спричинили сильні повені у Північній Ірландії та деяких частинах Великобританії.



Нідерландська авіакомпанія KLM скасувала сотні рейсів до і з Амстердама. Також було скасовано міжнародні поїзди зі столиці Нідерландів до Парижа. Судноплавні шляхи на південному заході країни також закриті.



В Іспанії через шторм скасували 42 авіарейси.