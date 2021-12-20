Жіночий марш у Вірменії закінчився бійкою з поліцією і арештами

18:18 07 квітень Київ, Україна

У Єревані, під час акції протесту учасниць руху "ВЕТО", не обійшлося без бійок, протестувальники намагалися прорвати кордон поліціянтів і штурмувати будівлю уряду, правоохоронці провели затримання.

Сьогодні, 7 квітня, кілька десятків жінок організували ходу і акцію протесту з вимогою відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, повідомляє Супутник Вірменія.



Протестувальники почали свій хід від площі Шарля Азнавура і зупинилися біля будівлі уряду на площі Республіки.

"Уряд відкрито говорить про дружбу з ворогом в умовах, коли не вирішено питання полонених. Ми привезли вам турецьку феску, носіть на здоров'я!" - заявила представниця руху ВЕТО Анна Акопян.

Учасники протесту спробували прорвати кордон поліціянтів і увійти в будівлю уряду. Потім протестувальники почали кидати яйця в бік поліціянтів і в будівлю уряду. Силовики стали затримувати протестувальниць-активісток.