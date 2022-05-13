Жінки Аргентини отримали право на аборт

18:01 11 грудня Київ, Україна

Багатотисячні протести за легалізацію абортів в Аргентині, які кілька днів поспіль проходили в столиці Буенос-Айресі, увінчалися успіхом.

На вимогу учасниць протестів, у п'ятницю, 11 грудня, Нижня палата Конгресу Аргентини прийняла законопроєкт про легалізацію абортів, інформує Reuters.





За право на аборт Аргентина бореться вже не один рік. Нова хвиля протестів піднялася в країні в кінці листопада. Тоді стало відомо, що 12-річна зґвалтована дівчинка народила двійню. Попередньо вона потрапила в лікарню на терміні, що дозволяє безпечне переривання вагітності, але лікарі відмовили в аборті. До цього моменту Аргентина була країною з найсуворішими законами щодо проведення абортів. Подібні операції дозволялися лише за крайньої потреби, наприклад, коли життю матері загрожує небезпека. Після масових тисячних протестів аргентинській владі довелося піти на поступки. У п'ятницю, 11 грудня, Нижня палата місцевого Конгресу затвердила законопроєкт, який передбачає законність переривання вагітності до 14-го тижня.

Втім, це - далеко не кінець жіночої боротьби за право розпоряджатися власним тілом. Законопроєкт, підтриманий 131 членом Нижньої палати (117 - "проти", 6 - "утрималися") скоро чекає нове голосування, цього разу в Сенаті. Передбачається, що подібні зміни дадуться важко досить консервативним політикам. Тим часом учасники "легалізаційних" мітингів святкують свою невелику перемогу. Вони переконані, що це тільки початок великих змін. "Ми не за аборти, ми їх не рекомендуємо і не пропонуємо. Ми проти підпільних абортів, які вбивають тисячі жінок", - у відеозверненні в Instagram зазначила учасниця кампанії, відома аргентинська актриса Карола Рейна.





За повідомленням The Guardian, щорічно від абортів, зроблених поза лікарнями, в Аргентині страждають десятки тисяч жінок. Тільки в 2016 році таких випадків було зафіксовано понад 40 000, 6400 з яких стосувалися дівчат у віці від 10 до 19 років. Нині в Латинській Америці переривання вагітності офіційно дозволено лише в двох країнах - на Кубі і в Уругваї. Аргентинці ж вимагають від президента Фернандеса виконання своєї передвиборчої обіцянки законодавчо затвердити право на аборт.

Разом з учасниками мітингу за легалізацію абортів - так званими прихильниками "зеленої хвилі", чиїм символом є зелена хустка, на вулиці Аргентини вийшли і ті, кому подібні зміни не подобаються. Одна з мітингувальниць, Мар'яна Леджер, зазначила, що всі, хто агітує за дозвіл абортів, просто прикривають вбивство ще не народжених дітей. Свою позицію жінка демонструє за допомогою хреста і безголової закривавленої ляльки, що символізує абортований плід.