Жінкам Індії можуть збільшити вік одруження

17:59 03 січень Київ, Україна

Уряд Індії запропонував запровадити закон , згідно з яким вік одруження підвищиться з 18 років до 21 року.

В даний час в Індії одружитися дівчина може не раніше 18 років, а молоді люди можуть одружитися не раніше 21 року.

Урядовці кажуть, що це допоможе жінкам. Але жінки-активістки стверджують, що це мало допоможе вирішити соціальні проблеми в Індії, через які дівчата молодші 18 років виходять заміж.



Уряд заявляє, що мета – надати жінкам рівні можливості. У ньому йдеться, що більш високий вік одруження дозволить жінкам завершити свою освіту, мати кращі можливості працевлаштування та встановити рівність статей.

"В умовах демократії ми запізнюємося на 75 років у наданні рівних прав чоловікам і жінкам на одруження", - сказав Смріті Ірані, міністр у справах жінок та розвитку дітей.

Запропонований закон стане серйозною зміною для країни, де, як показують дослідження, близько 50 відсотків одружуються до 21 року.



Деякі жіночі групи підтримали закон.

"Отримання освіти та можливість працевлаштування забезпечать дівчині краще життя, ніж залежність від чоловіка все її життя", - сказала Ранджана Кумарі, директор Центру соціальних досліджень у Нью-Делі.

Уряд заявляє, що запропонована зміна також враховує здоров'я жінок, які стають матерями у молодому віці. Ранні шлюби пов'язані з вищими шансами смерті у дуже маленьких дітей та низькою тривалістю життя, особливо серед сільських жінок.



Деякі експерти вважають, що ця пропозиція може мати згубні наслідки, тому що вона не вирішує справжніх причин ранніх шлюбів. Справжні причини включають бідність, перевагу чоловіків у сім'ях та відсутність можливостей для здобуття освіти. Експерти впевнені, що якщо ці причини не будуть усунені, зміна віку може завдати більше шкоди, ніж користі.



Вони відзначають, що хоча шлюби для дівчаток до 18 років в даний час незаконні, дитячі шлюби, як і раніше, є серйозною проблемою для Індії.. Національне обстеження здоров'я сім'ї, проведене в період з 2019 до 2021 року, показало, що 25 відсотків жінок віком від 20 до 24 років виходили заміж до досягнення 18-річного віку.



Деякі активістки називають законопроект марною тратою часу, яка не допоможе жінкам. Вони кажуть, що уряд має покращити можливості для здобуття освіти, покращити харчування та охорону здоров'я, а також забезпечити безпеку жінок. Інші кажуть, що збільшення віку призведе до криміналізації життя багатьох жінок, які були змушені одружитися в ранньому віці.