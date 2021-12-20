Землетруси на Філіппінах пробудили вулкан

На Філіппінах сейсмологи зафіксували 212 підземних поштовхів і 44 низькочастотні вулканічні землетруси, в результаті яких прокинувся вулкан Таал.
Зараз вхід на острів вулкана Таал строго заборонений.
Рівень небезпеки в регіоні навколо вулкана Таал на південь від Маніли за день виріс з двох до чотирьох за п'ятибальною шкалою. Аеропорт Маніли тимчасово не працює. Також заборонений політ літаків в районі вулкана.
Свої будинки змушені залишити понад шість тисяч жителів з найбільш близьких до вулкана населених пунктів Сан-Ніколас, Балете і Талисай. В цілому в провінції Батангас найближчими днями евакуація може торкнутися близько 300 тисяч осіб. Повідомлень про постраждалих і жертв поки не надходило.
За даними сейсмологів, виверження вулкана може статися в найближчі години або дні.
Таал - один з найактивніших вулканів в Південно-Східній Азії. Це популярний туристичний об'єкт.
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