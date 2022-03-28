Землетрус в Туреччині: кількість загиблих вже понад 80 осіб

13:43 02 листопада Київ, Україна

У Туреччині ось уже четвертий день не припиняють активну роботу рятувальники. Для жертв вибуху, які залишилися без житла, уряд країни організував наметове містечко на 13 тисяч місць. Кількість жертв землетрусу зросла до 81 людини.



З-під завалів живою витягли трирічну дівчинку. Вона провела під уламками 65 годин. Дитина стала 106 постраждалою людиною, яку врятували з-під уламків. Дівчинку відправили в лікарню, де вже знаходяться її мати і двоє старших сестер. Їх витягли в неділю. Ще один брат дівчинки загинув. Ще одна дитина, 14-річна Іділ, провела під уламками 58 годин. Коли почалися поштовхи, дівчина була вдома разом з восьмирічною сестрою, яка не вижила.

"Перші три доби після землетрусу критично важливі, тому ми дуже стараємося. Втім, все ще можливі повторні поштовхи, тому потрібна обережність", - говорить начальник пожежного департаменту Ізміру Ізмаїл Дерсу.

За останніми даними, травми через землетрус отримали близько тисячі осіб. Близько двох сотень з них залишаються в лікарнях.