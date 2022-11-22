Землетрус в Індонезії: кількість загиблих зросла до 252

12:07 22 листопада Київ, Україна

Внаслідок землетрусу, що стався у місті Сіанджур на Західній Яві в Індонезії, загинули вже щонайменше 252 особи.





Про це повідомляє представництво офіційної індонезійської влади в Instagram.

У відомстві також повідомили, що 31 особа вважається зниклою безвісти, ще 377 отримали поранення. При цьому кількість переміщених осіб через лихо сягнула 7060.



Вранці 21 листопада у місті Сіанджур в Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 5,6 бала. Через землетрус будинки втратили 13 400 людей.



Як пише ВВС, район, у якому стався землетрус, густо населений і схильний до зсувів. При цьому будинки там збудовані неякісно, подекуди зведені з самого щебеню.