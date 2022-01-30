Зелений курс Європи: Єврокомісія прийняла план дій в рамках «Зеленої угоди»

Сьогодні Європейська комісія прийняла План дій ЄС: «На шляху до нульового забруднення повітря, води і ґрунту», який несе в собі головні цілі Європейської Зеленого угоди.
Така інформація оприлюднена в середу на сайті Європейської Комісії.
Така інформація оприлюднена в середу на сайті Європейської Комісії.
Для досягнення цієї мети 2050 року «зелений» план дій ЄС визначає екологічні цілі, яких країни Європейського Співтовариства повинні досягти вже до 2030 року. Вони передбачають, зокрема:
- Поліпшення якості повітря і скорочення кількості пов'язаних з його забрудненням передчасних смертей на 55 відсотків;
- Поліпшення якості води шляхом скорочення викидів і обмеження пластикового сміття в морських водах (на 50 відсотків), а також часток мікропластику, що потрапляють в навколишнє середовище (на 30 відсотків);
- Поліпшення якості ґрунтів шляхом зменшення використання хімічних пестицидів на 50 відсотків;
- Скорочення на 25 відсотків кількості екосистем на території ЄС, в яких шкідливі викиди загрожують біологічному різноманіттю;
- Скорочення впливу на людей хронічного шуму від транспортних засобів на 30 відсотків і суттєве зменшення генерації побутового сміття, шляхом скорочення на 50 відсотків всіх комунальних відходів.
Єврокомісія зазначає, що забруднення навколишнього середовища залишається найбільшим фактором для виникнення ментальних і фізичних захворювань людини, воно призводить до передчасної смерті, в тому числі серед дітей, літніх людей та інших вразливих категорій населення. Згідно з останньою доповіддю Європейського агентства з навколишнього середовища (EEA), щорічно фіксуються більше ніж 400 000 фактів передчасної смерті людей, в тому числі від раку, пов'язаних із забрудненням повітря, 48 000 випадків ішемічної хвороби серця, а також не менше 6,5 мільйона випадків хронічних розладів сну і інших розладів, пов'язаних з надмірним шумом, які також призводять до хронічних захворювань.
- Поліпшення якості повітря і скорочення кількості пов'язаних з його забрудненням передчасних смертей на 55 відсотків;
- Поліпшення якості води шляхом скорочення викидів і обмеження пластикового сміття в морських водах (на 50 відсотків), а також часток мікропластику, що потрапляють в навколишнє середовище (на 30 відсотків);
- Поліпшення якості ґрунтів шляхом зменшення використання хімічних пестицидів на 50 відсотків;
- Скорочення на 25 відсотків кількості екосистем на території ЄС, в яких шкідливі викиди загрожують біологічному різноманіттю;
- Скорочення впливу на людей хронічного шуму від транспортних засобів на 30 відсотків і суттєве зменшення генерації побутового сміття, шляхом скорочення на 50 відсотків всіх комунальних відходів.
Єврокомісія зазначає, що забруднення навколишнього середовища залишається найбільшим фактором для виникнення ментальних і фізичних захворювань людини, воно призводить до передчасної смерті, в тому числі серед дітей, літніх людей та інших вразливих категорій населення. Згідно з останньою доповіддю Європейського агентства з навколишнього середовища (EEA), щорічно фіксуються більше ніж 400 000 фактів передчасної смерті людей, в тому числі від раку, пов'язаних із забрудненням повітря, 48 000 випадків ішемічної хвороби серця, а також не менше 6,5 мільйона випадків хронічних розладів сну і інших розладів, пов'язаних з надмірним шумом, які також призводять до хронічних захворювань.
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