Зелений курс Європи: Єврокомісія прийняла план дій в рамках «Зеленої угоди»

19:02 12 травень Київ, Україна





Така інформація оприлюднена в середу на Сьогодні Європейська комісія прийняла План дій ЄС: «На шляху до нульового забруднення повітря, води і ґрунту», який несе в собі головні цілі Європейської Зеленого угоди.Така інформація оприлюднена в середу на сайті Європейської Комісії.

«План дій визначає інтегроване бачення цілей 2050 року - світу, де обсяги викидів будуть зменшені до рівня, що не будуть шкідливими для здоров'я людини і для природних екосистем, а також кроки по досягненню цієї мети», - йдеться в повідомленні.

Для досягнення цієї мети 2050 року «зелений» план дій ЄС визначає екологічні цілі, яких країни Європейського Співтовариства повинні досягти вже до 2030 року. Вони передбачають, зокрема:



- Поліпшення якості повітря і скорочення кількості пов'язаних з його забрудненням передчасних смертей на 55 відсотків;



- Поліпшення якості води шляхом скорочення викидів і обмеження пластикового сміття в морських водах (на 50 відсотків), а також часток мікропластику, що потрапляють в навколишнє середовище (на 30 відсотків);



- Поліпшення якості ґрунтів шляхом зменшення використання хімічних пестицидів на 50 відсотків;



- Скорочення на 25 відсотків кількості екосистем на території ЄС, в яких шкідливі викиди загрожують біологічному різноманіттю;



- Скорочення впливу на людей хронічного шуму від транспортних засобів на 30 відсотків і суттєве зменшення генерації побутового сміття, шляхом скорочення на 50 відсотків всіх комунальних відходів.



Єврокомісія зазначає, що забруднення навколишнього середовища залишається найбільшим фактором для виникнення ментальних і фізичних захворювань людини, воно призводить до передчасної смерті, в тому числі серед дітей, літніх людей та інших вразливих категорій населення. Згідно з останньою доповіддю Європейського агентства з навколишнього середовища (EEA), щорічно фіксуються більше ніж 400 000 фактів передчасної смерті людей, в тому числі від раку, пов'язаних із забрудненням повітря, 48 000 випадків ішемічної хвороби серця, а також не менше 6,5 мільйона випадків хронічних розладів сну і інших розладів, пов'язаних з надмірним шумом, які також призводять до хронічних захворювань.