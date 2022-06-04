Зеленський звернувся до мерів міст США за допомогою міст України

Відбулася 90-та щорічна Конференція мерів США. Захід відкрила віце-президент США Камала Харріс. У конференції взяли участь мери Х'юстона, Санта-Фе, Медісона, Колумбуса, а також інших міст.

У Конференції взяв участь і президент України Володимир Зеленський. Виступаючи з відеозв'язку, він закликав їх взяти участь у відновленні міст України після війни.

"Україна зможе захистити свободу, і тиранія неодмінно програє. Люди знову зможуть мирно та безпечно жити в українських містах. І щоб це сталося швидше, ми запланували амбітний проект відновлення України після війни. Я запрошую вас – ваші міста, компанії та спеціалістів – взяти участь у реалізації цього проекту. Ви також можете стати саме тими людьми, які обирають захист свободи та ставлять крапку в історії тиранії.

Завдяки лідерству Сполучених Штатів та підтримці всіх наших партнерів, українська сміливість отримує необхідну зброю, щоб воювати за свободу", - сказав він у зверненні.

Зеленський наголосив на необхідності повоєнного відновлення України.

"Але потрібно також продемонструвати економічну перевагу вільного світу. Тому ми пропонуємо нашим партнерам приєднатися до відновлення України. Взяти шефство над містом, регіоном чи галуззю, зруйнованими російськими ударами", - сказав він.

Україна має намір представити план післявоєнного відновлення країни на конференції в Лугано на початку липня.

Євросоюз оцінює потреби України для повоєнного відновлення у 500-600 млрд євро.