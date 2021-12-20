Зёдер можливий приймач Меркель?

18:46 14 липень Київ, Україна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідала палац Херренкімзеє в Баварії, куди її запросив прем'єр цієї федеральної землі Маркус Зёдер.



Німецькі ЗМІ називають Зёдера "принцем" і вважають, що він може думати про висунення кандидатури на посаду канцлера ФРН.



Приїзд Меркель і Зёдера на острів транслювали в прямому ефірі німецькі телеканали-політики прикотив до палацу в кінному возі, Меркель і Зёдер були в "коронавірусних" масках - канцлер в чорній, а Зёдер - в біло-блакитний масці - в кольори баварського прапора. Після спільного фотографування політики пішли на засідання баварського уряду - саме на цей захід Зёдер запросив Меркель.



Німецькі ЗМІ оцінили це літній захід однозначно, таблоїд Bild сформулював його основну, на думку редакції, ідею в заголовку: "Візит Меркель до кронпринцові Зёдеру до палацу Кімзе: питання про кандидатуру канцлера вирішиться вже у вівторок?"



"Зёдер промацує грунт", вважають автори замітки в газеті Sueddeutsche Zeitung. Для заходу у вівторок можна було б вибрати будь-яке інше місце - земельну канцелярію в Мюнхені, замок Нойшванштайн або рідне місто Зёдера Нюрнберг.

"Але цього вівторка Зёдер запрошує Меркель в Херренкімзеє, що однозначно дає можливість подвійного тлумачення: мова йде про місце в Баварії, де в 1948 році конституційні збори заклало фундамент основного закону. У Херренкімзеє буде продемонстровано бажання бути охарактеризованих не тільки як баварець, а й як громадянин республіки ", - пише видання.

З кандидатом від партії Християнський Союз Меркель поки не визначилася, поки офіційно претендентів три - консервативний політик Фрідріх Мерц, депутат бундестагу Норберт Реттген і прем'єр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет, всі вони - члени ХДС, баварців серед них немає. Зёдер раніше ухильно відповідав на питання, кажучи, що його місце - в Баварії.



Херренкімзеє - це один з проектів короля Людвіга Баварського, який прославився своєю екстравагантністю, дружбою з композитором Ріхардом Вагнером і "казковим" замком Нойшванштайн. Палац, який у вівторок відвідує Меркель, розташований на острові Херренінзель озера Кімзее, це дуже мальовниче місце з гарним парком і фонтанами - плануючи проект палацу Людвіг орієнтувався на Версаль, споруда вийшла парадній і пишною.