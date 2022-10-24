Заяви Росії про українську "брудну бомбу" абсурдні - НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг прокоментував звинувачення росії щодо України у створенні "брудної бомби".
Він також застеріг Москву від використання хибних заяв як привід для ескалації війни.
Про це Столтенберг сказав в інтерв'ю Politico у понеділок.
Він зазначив, що говорити про використання Україною "брудної бомби" на власній території", за звільнення якої вона так тяжко бореться, абсурдно.
Він застеріг Росію від використання хибних звинувачень "як будь-який привід для подальшої ескалації війни в Україні".
Нагадаємо, протягом неділі міністр оборони Росії Сергій Шойгу зателефонував щонайменше трьом міністрам оборони держав НАТО (Франції, Туреччини та Великобританії), розповідаючи про українську "брудну бомбу".
Росія стверджує, що Україна готує удар "брудною бомбою" по своїй території, щоб звинуватити в цьому Росію.
США, Британія та Франція спільно відкинули ці заяви як брехливі.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно запросив Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направити місію в Україну, щоб спростувати вигадки Москви про нібито розробку "брудної бомби".
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