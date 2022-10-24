Заяви Росії про українську "брудну бомбу" абсурдні - НАТО

19:45 24 жовтня Київ, Україна

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг прокоментував звинувачення росії щодо України у створенні "брудної бомби".



Він також застеріг Москву від використання хибних заяв як привід для ескалації війни.



Про це Столтенберг сказав в інтерв'ю Politico у понеділок.

"Твердження про те, що Україна готується використовувати "брудні бомби" в Україні, є абсурдним", - заявив генсек Альянсу.

Він зазначив, що говорити про використання Україною "брудної бомби" на власній території", за звільнення якої вона так тяжко бореться, абсурдно.



"Нас турбує те, що це частина моделі поведінки, яку ми вже бачили раніше з боку Росії - у Сирії, але також на початку війни, або безпосередньо перед початком війни у лютому. Йдеться про те, що росія звинувачує інших у тому, що вони роблять те, що мають намір робити самі", - сказав Столтенберг.