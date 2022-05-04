Заява ВПП ООН: наступний рік буде катастрофічним

Події в світі, які розвиваються все більш стрімко, несуть з собою загрозу всьому людству. Це і природні катаклізми, включаючи глобальну зміну клімату, і війни, і голод, і епідемії. Ось чому так стривожені члени Генасамблеї ООН.
У 2021 році людство може очікувати катастрофа - пандемія, голод, збройні конфлікти, економічний спад, - повідомив директор Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Девід Бізлі, виступаючи на спеціальному засіданні Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, присвяченому боротьбі з COVID-19.
Він зазначив, що на сьогодні на межі голодної смерті знаходяться 135 мільйонів осіб - через збройні конфлікти. А через пандемію коронавірусу кількість тих, хто голодує на планеті, зросла до 270 мільйонів.
Директор ВПП ООН також додав, що якщо вдасться зібрати кошти, то гуманітарної кризи може і не бути.
Як повідомлялося раніше, ООН закликала до глобальної солідарності через COVID-19 і СНІД. У боротьбі зі СНІДом є значні успіхи, але "надзвичайна ситуація ще не завершена", кажуть в організації.
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