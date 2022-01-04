Заява Байдена стала причиною виклику посла США в МЗС Туреччини

08:42 25 квітень Київ, Україна

Заява президента США Джо Байдена про визнання Штатами геноциду вірмен в Османській імперії понад сто років тому негативно позначилася на відносинах Америки і Туреччини. Як повідомляє агентство Reuters, посилаючись на заяву турецького зовнішньополітичного відомства, посла США в Анкарі Девіда Саттерфілда викликали в МЗС Туреччини.

Згідно з його даними, заступник міністра закордонних справ Туреччини повідомив послу США, що заява Сполучених Штатів не має під собою правового підґрунтя та що Анкара "відкидає її, вважає неприйнятною і рішучим чином засуджує".

"Після заяви президента США Джо Байдена про події 1915 року посол США Девід Саттерфілд був викликаний в наше міністерство і прийнятий заступником міністра Седатом Оналом. Послу була виражена наша жорстка реакція, до нього було доведено, що ми вважаємо цю заяву неприйнятною, позбавленою будь-яких історичних і юридичних підстав, тому ми повністю відкидаємо і рішуче засуджуємо її", - підкреслив співрозмовник агентства.

Раніше Байден офіційно визнав геноцидом масові вбивства етнічних вірмен на початку XX століття в Османській імперії. У відповідь глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара "повністю відкидає цю заяву, засновану виключно на популізмі".

Раніше президенти Туреччини і Азербайджану Реджеп Тайіп Ердоган і Ільхам Алієв провели телефонні переговори і обговорили спільні кроки двох країн на тлі заяви глави США Джо Байдена щодо геноциду вірмен.