Завтрашні дебати між Байденом і Трампом пройдуть за новими правилами

14:08 22 жовтня Київ, Україна

Фінальні дебати між Дональдом Трампом і Джо Байденом пройдуть вже завтра, 23 жовтня.



Як повідомляє CNN, дебати заплановані на 21:00 (4:00 23 жовтня за київським часом) і триватимуть півтори години. Вони стануть останніми перед президентськими виборами в США 3 листопада.



Дебати між Байденом і Трампом пройдуть за новими правилами.



Комісія з питань президентських дебатів дозволила вимикати мікрофони, щоб опоненти не могли перебивати один одного. Ці зміни дадуть можливість кожному кандидату виступити протягом двох хвилин на початку кожного 15-хвилинного блоку дебатів. Після цього мікрофони обох кандидатів будуть увімкнені, щоб вони могли почати відкриту дискусію.



Комісія також визначила шість тем для обговорення: боротьба з COVID-19, американські сім'ї, расові питання, зміна клімату, національна безпека і лідерство.



Перші дебати Трампа і Байдена відбулися 30 вересня. Другі повинні були пройти 15 жовтня, однак їх перенесли через те, що у Трампа виявили коронавірус.