Завтра набудуть чинності важливі зміни для людей, які подорожують до Польщі

20:47 16 липня Київ, Україна

З завтрашнього дня Польща змінює правила в'їзду в країну, тепер перед прибуттям до Польщі необхідно буде заповнювати карту Traveler Location Card, яка допоможе визначати місцезнаходження людей, інфікованих коронавірусом.

Про це повідомляє польське радіо RMF24.



Досі документ, який допомагає Департаменту охорони здоров'я Польщі визначати місцезнаходження людей, інфікованих коронавірусом, можна було заповнити на папері. З суботи паперові карти будуть дійсні тільки при відсутності доступу до IT-системи.



Документ необхідно заповнити перед відправленням в країну.



У карті місцезнаходження мандрівника мандрівникам необхідно буде вказати таку інформацію, як:

країна, звідки почалася подорож,

номер рейсу,

дата прибуття,

ім'я та прізвище,

номер PESEL або документ, що засвідчує особу (ID-картка або паспорт),

контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти),

адреси всіх місць, де турист збирається зупинитися в Польщі протягом перших 14 днів перебування (наприклад, готель, сімейний будинок, курорт),

інформація про довідку, де вказано видужав мандрівник або повністю вакцинований, або чи є у нього негативний результат ПЛР на коронавірус SARS-Cov-2.

Після заповнення Картки про розташування мандрівника, людина отримає підтвердження про заповнення eKLP на адресу електронної пошти, вказану в формі. Її можна роздрукувати або пред'явити співробітникам аеропорту на мобільному пристрої.



Батьки або родичі можуть заповнити одну форму, якщо збираються разом в одне місце.



Контекст



Картка місцезнаходження пасажира допоможе обмежити швидке поширення коронавірусу, тому що, якщо на борту літака знаходилася заражена людина, картка дозволить швидко зв'язатися з людьми, які подорожували разом з ним.



Інспекція зазначила, що відповідно до рекомендацій ЄС щодо скоординованого підходу до обмеження вільного пересування у відповідь на пандемію Covid-19, інформація про випадки Covid-19, виявлені після прибуття на територію держави-члена, повинна бути негайно повідомлена органам охорони здоров'я країни, де людина перебувала протягом останніх 14 днів.