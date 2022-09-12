Завтра в німецькому бундестазі почнуть формувати правлячу коаліцію

07:43 20 жовтня Київ, Україна

З завтрашнього дня, 21 жовтня в Берліні стартують переговори про створення нової коаліції, до складу якої увійдуть представники Партії Зелених, соціал-демократи і вільні демократи.



Про це заявив Норберт Вальтер-Борьянс, що представляє СДПН.



Для проведення переговорів кожна з трьох партій повинна буде висунути 96 осіб, це будуть перші офіційні переговори зі створення правлячої коаліції після виборів у Німеччині.



Нагадаємо, на виборах в Німеччині, які пройшли в кінці вересня, місце в парламенті отримали кілька партій: зелені, ХДС/ХСС, Вільні демократи, Альтернатива для Німеччини, Ліва партія.