Завтра суд оголосить вирок у справі MH17

17:21 16 листопада Київ, Україна





17 листопада Окружний суд Гааги оголосить покарання чотирьом обвинуваченим у справі MH17: Сергію Дубинському (позивний "Хмурий"), Ігорю Гіркіну (позивний "Стрєлков"), Олегу Пулатову (позивний "Гюрза"), Леоніду Харченку (позивний Крот). Справа MH17: Суд у Гаазі оголосить вирок 17 листопада17 листопада Окружний суд Гааги оголосить покарання чотирьом обвинуваченим у справі MH17: Сергію Дубинському (позивний "Хмурий"), Ігорю Гіркіну (позивний "Стрєлков"), Олегу Пулатову (позивний "Гюрза"), Леоніду Харченку (позивний Крот).



Головна інтрига в тому, чи буде покарання довічним, як цього вимагали прокурори і чи чітко пролунає теза про те, що саме росія, з території якої за версією слідства привезли "Бук", відповідальна за збиття Боїнга.



Фактично на лаві підсудних немає нікого, формально — у суді представлено лише Олега Пулатова. Його інтереси захищають два нідерландські адвокати та росіянка. І сам Пулатов з'являвся у відеозверненнях до суду, які записували його адвокати під час візитів до росії.



Де знаходяться Дубинський та Харченко, достеменно невідомо, кажуть в Офісі Генпрокурора. А Гіркін, за словами розслідувача Bellingcat Христо Грозєва, вербує російських добровольців на війну в Україні та навчає їх. З початку судового процесу він дав зрозуміти, що звинувачення ігноруватиме.



Шість років розслідування проводила Об'єднана слідча група України, Нідерландів, Малайзії, Бельгії та Австралії. Ще 2,5 роки тривали суди. За цей час ланцюжок подій, що свідчать про роль росії, вдалося встановити досить точно. Під час судових слухань у Схіпхолі суд звертався саме до такої версії подій.



Кремль своєї причетності до збиття Боїнга не визнає, а Нідерланди звинувачує у небажанні співпрацювати.



Вирок суду чотирьом підозрюваним не стане крапкою в цьому процесі, він триватиме доти, доки не будуть названі ті, хто безпосередньо запускав ракету з Бука і "замовляв" збиття літака. В Офісі Генпрокурора кажуть, що продовжують шукати ймовірних винуватців.



Справа МН17 також буде частиною ширшого процесу притягнення до відповідальності російського керівництва за війну в Україні.

"У нас є інше провадження щодо військово-політичного керівництва, і Офісом збираються незаперечні докази для притягнення саме цих осіб до відповідальності. і рішення у справі МН17 є вагомим внеском у доказ того, що саме росія вчиняє такі злочинні дії щодо України", - сказав прокурор Офісу Генпрокурора Олександр Баннік.





Крім того, справа МН17 є частиною справи України та Нідерландів проти росії в Європейському суді з прав людини. Останні судові засідання у справі МН17 проходили на тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну.



17 листопада суд має призначити і компенсації для сімей – попередньо від 30 до 40 тис. євро залежно від близькості родинних зв'язків.