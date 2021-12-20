Завод Tesla в Каліфорнії став осередком зараження сотень робітників

08:45 14 березень Київ, Україна

Як стало відомо, незважаючи на наявний вже карантин, Ілон Маск відновив роботу виробництва під Сан-Франциско в травні минулого року. Як підсумок - сотні співробітників заводу Tesla в місті Фримонт, штат Каліфорнія, заразилися коронавірусом.

Про осередок розповсюдження COVID-19 на новому виробництві Tesla було відомо практично відразу після його відкриття. Однак спочатку влада не публікувала точні цифри, посилаючись на закон про захист персональних даних.

Сайт PlainSite, що займається розкриттям інформації, отримав документ, з якого випливає, що в травні минулого року відразу після відкриття заводу на ньому виявили близько десяти хворих. Їхня кількість продовжувала зростати, в грудні кількість інфікованих досягла 125 осіб. Однак вводити карантин не стали.

Всього з травня по грудень 2020 року на заводі було виявлено близько 450 випадків інфікування коронавірусом. На підприємстві працює близько 10 000 осіб, зазначає The Washington Post.

У квітні, коли в Каліфорнії та інших американських штатах ввели санітарні обмеження в зв'язку з пандемією, Маск піддав дії влади різкій критиці.

Глава Tesla неодноразово висловлював сумнів в небезпеці коронавірусної інфекції. У березні він назвав паніку навколо пандемії "тупістю", а в квітні порівняв введений в США карантин з фашизмом і зажадав "повернути людям їхню чортову свободу". Як передавало Buzzfeed News, своїм підлеглим Маск говорив, що вони з більшою ймовірністю помруть в авіакатастрофі, ніж від коронавірусу.