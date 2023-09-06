Залежність Вірменії від росії була стратегічною помилкою - Пашинян

08:38 03 вересня Київ, Україна

Як заявив 3 вересня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, росія віддаляється від Південного Кавказу через свою бездіяльність. Вона не виконує своїх зобов'язань щодо контролю Лачинського коридору, який зв'язує Вірменію з Нагірним Карабахом.

"Є процеси, які призводять до усвідомлення, що якось ми можемо прокинутися і побачити, що росії більше тут немає", - сказав вірменський прем'єр-міністр.

У зв'язку з цим Пашинян визнав, що залежність Вірменії від росії в галузі безпеки була стратегічною помилкою. Про це повідомляє видання Armeniatoday з посиланням на La Repubblica.

"Архітектура безпеки Вірменії на 99,999% була пов'язана з росією, у тому числі й у сфері придбання зброї та боєприпасів. Але сьогодні, коли росія потребує зброї та боєприпасів, зрозуміло, що навіть якби вона захотіла, росія не змогла б гарантувати потребу Вірменії у сфері безпеки”, – заявив він.

За словами Пашиняна, цей приклад має показати, що у сфері безпеки залежність чи прив'язка до одного центру є стратегічною помилкою.

"І лише після того, як ми постфактум спробували гіркі плоди цієї помилки, ми робимо дуже невизначені спроби диверсифікувати нашу безпекову політику", - підкреслив прем'єр.

Раніше Нікол Пашинян заявив, що його країна не є союзником росії у війні з Україною.