Завершене будівництво першої в світі кругової розв'язки на дні океану

20:47 04 грудня Київ, Україна





Фарери - це архіпелаг, що складається з 18 островів. Всі, крім одного, є населеними, тому питання транспортного сполучення між ними є одним з головних в регіоні. У 2002 році на Фарерах ввели в експлуатацію перший підводний тунель довжиною 4,9 км, що з'єднує головний острів архіпелагу Стреймой з островом Вагар. Чотири роки по тому на островах відкрили другий підводний тунель довжиною 6,2 км між островами Естурой і Бордой. На Фарерських островах завершений основний етап будівництва тунелю Естуройартуннлінн, з першою в світі круговою розв'язкою, автодорога на дні океану з'єднає два архіпелаги і скоротить шлях з 55 до 17 км.Фарери - це архіпелаг, що складається з 18 островів. Всі, крім одного, є населеними, тому питання транспортного сполучення між ними є одним з головних в регіоні. У 2002 році на Фарерах ввели в експлуатацію перший підводний тунель довжиною 4,9 км, що з'єднує головний острів архіпелагу Стреймой з островом Вагар. Чотири роки по тому на островах відкрили другий підводний тунель довжиною 6,2 км між островами Естурой і Бордой.

Будівництво тунелю Естуройартуннлінн почалося в 2017 році. Він зв'яже Стреймой з двома частинами Естуроя, розділеними невеликою затокою. Таким чином, тунель складатиметься відразу з трьох окремих доріг. Вони будуть з'єднуватися за допомогою кругової розв'язки, яка знаходиться на глибині понад 180 м від рівня Атлантичного океану.

В кінці листопада 2020 року оздоблення розв'язки повністю закінчили. Її художнє оформлення, що складається зі скульптур і блакитного освітлення, зробив фарерський художник Трондур Патурссон.



Загальна протяжність Естуройартуннлінна становить 11,2 км - після введення в експлуатацію він стане другим за довжиною тунелем у світі, прокладеним під водою, після тунелю Рифаст в Норвегії.



Спочатку планувалося, що тунель почне роботу в перші місяці 2021 року. Тепер влада розраховує, що це станеться з випередженням терміну - вже 19 грудня. Завдяки тунелю шлях жителів сіл на Естурой до Торсхавна, головного міста Фарерських островів, скоротиться з 55 до 17 км.