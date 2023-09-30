Витрати Росії на утримання путіна зростуть на 20% - ЗМІ

13:47 30 вересня Київ, Україна

Не секрет, що основне російське населення живе надто бідно. Водночас, керівництво країни в особі президента Володимира Путіна ні в чому не обмежує свої витрати. Скільки ж коштує російському платнику податків безбідне існування російського "самодержця"?

Як повідомили російські ЗМІ, утримання путіна в найближчі три роки коштуватиме російським платникам податків 74,7 млрд рублів. Таку суму на "функціонування" глави держави уряд Росії заклав у проекті федерального бюджету на 2024-26 рр., який було внесено до Держдуми.

З пояснювальної записки до документа, розміщеної на базі нижньої палати парламенту, випливає, що в порівнянні з попереднім 3-річним бюджетом витрати на путіни збільшаться на 20%, або на 12,79 млрд рублів.

У 2024 році на "функціонування президента та його адміністрації" бюджет виділить 24,64 млрд рублів, у 2025-му - 24,65 млрд, у 2026-му - 25,74 млрд.

Витрати стануть більшими на 4,66 млрд рублів у 2024 році (+23%), на 4,055 млрд - у 2025-му (+19%) і на 4,087 млрд - у 2026-му (+19%).

Як пишуть ЗМІ, щорічно на утримання президента Росії бюджет витрачатиме на 26% більше, ніж федеральний проект "Розвиток масштабних наукових та науково-технологічних проектів" (18,9 млрд рублів); удвічі більше, ніж на розвиток кадрового потенціалу IT-галузі (12,6 млрд. рублів); майже вп'ятеро більше, ніж на федеральний проект розвитку штучного інтелекту (5,2 млрд рублів) і в 20 разів більше, ніж на федпроект із забезпечення медицини кваліфікованими кадрами (1,2 млрд рублів)

Зазначається, що зростання видатків на президента стане рекордним серед усіх гілок влади.

Нагадаємо, росія значно збільшила заплановані витрати на оборону на 2023 рік, подвоївши їх до понад 100 млрд доларів.. Це становить третину всіх державних витрат країни цей період.

Крім того, за даними ЗМІ, з початку 2023 року секретні витрати бюджету Росії склали 3 трлн рублів (37,5 млрд доларів). Таким чином, вони становили майже 26%.

Росія планує подвоїти витрати на війну у 2024 році - ЗМІ