Захист Польщі від агресії Росії забезпечать її власна армія та альянс із США

Польща – друга після України військова мета путінської росії. Тому, навіть довіряючи стійкості українських військ, польський уряд стурбований забезпеченням державної безпеки перед агресією Росії.
Військова безпека Польщі залежить від її власної армії та альянсу зі Сполученими Штатами Америки. Про це у суботу, 7 жовтня, заявив віце-прем'єр-міністр та лідер правлячої партії Ярослав Качинський, пише Reuters.
Він наголосив, що для того, щоб США хотіли допомогти Польщі, країна має бути здатна захистити себе.
Нагадаємо, за словами голови військової розвідки Великобританії генерал-лейтенанта Джима Гокенхалла, цього року ні росія, ні Україна, швидше за все, не досягнуть значних військових успіхів.
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