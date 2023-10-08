Захист Польщі від агресії Росії забезпечать її власна армія та альянс із США

10:15 08 жовтня Київ, Україна

Польща – друга після України військова мета путінської росії. Тому, навіть довіряючи стійкості українських військ, польський уряд стурбований забезпеченням державної безпеки перед агресією Росії.

Військова безпека Польщі залежить від її власної армії та альянсу зі Сполученими Штатами Америки. Про це у суботу, 7 жовтня, заявив віце-прем'єр-міністр та лідер правлячої партії Ярослав Качинський, пише Reuters.

"Першою основою є наша власна сильна армія. Другою основою є альянс, звичайно в рамках НАТО, але насправді з однією країною – Сполученими Штатами, тому що це єдина країна, яка справді може допомогти”, – сказав Качинський під час передвиборчого мітингу у місті Люблін.

Він наголосив, що для того, щоб США хотіли допомогти Польщі, країна має бути здатна захистити себе.

"Якщо це об'єднати, то наші опоненти, ви знаєте, кого я маю на увазі – росіяни – знатимуть, що у нас є потужні сили, щоб захищатися. Тоді не буде війни, тоді ми справді в безпеці", - наголосив політик.

Нагадаємо, за словами голови військової розвідки Великобританії генерал-лейтенанта Джима Гокенхалла, цього року ні росія, ні Україна, швидше за все, не досягнуть значних військових успіхів.