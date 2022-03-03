"Захист Союзної держави": спецслужби Білорусі і РФ об'єднуються проти Заходу

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Керівники спецслужб Білорусі і Росії обговорили результати та перспективи взаємодії в сфері забезпечення націнтересів країн в умовах "агресивної політики США і країн Заходу" на російському і білоруському напрямках.

Про це повідомляє пресслужба КДБ Білорусі 3 червня.

"Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації і Комітет державної безпеки Білорусі в дусі традиційно братських відносин домовилися про ведення спільної роботи з протидії деструктивної діяльності Заходу, націленої на дестабілізацію політичної і соціально-економічної ситуації на просторі Союзної держави", - йдеться в повідомленні.

Також на зустрічі наголошено на важливості консолідації зусиль, спрямованих на зміцнення потенціалу Москви і Мінська в справі протистояння глобальним викликам і новим загрозам безпеки Союзної держави.