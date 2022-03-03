"Захист Союзної держави": спецслужби Білорусі і РФ об'єднуються проти Заходу

Керівники спецслужб Білорусі і Росії обговорили результати та перспективи взаємодії в сфері забезпечення націнтересів країн в умовах "агресивної політики США і країн Заходу" на російському і білоруському напрямках.
Про це повідомляє пресслужба КДБ Білорусі 3 червня.
Також на зустрічі наголошено на важливості консолідації зусиль, спрямованих на зміцнення потенціалу Москви і Мінська в справі протистояння глобальним викликам і новим загрозам безпеки Союзної держави.
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