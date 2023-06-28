Захист від екстрадиції: Фірташ став дипломатом від білорусі у Відні

09:44 28 червня Київ, Україна

Щоб залишитися й надалі жити в Австрії, український бізнесмен Дмитро Фірташ отримав від білорусі дипломатичну посаду у Відні.

Про це повідомляє DW.



Як з'ясували журналісти DW, український бізнесмен Дмитро Фірташ намагається здобути дипломатичний імунітет через роботу при UNIDO. Це випливає із тексту рішення Вищого земельного суду Відня у кримінальних справах від 14 червня, яке є у розпорядженні редакції.



Як зазначається у тексті рішення Вищого земельного суду Відня, Фірташ має статус радника постійного представництва республіки білорусь при міжнародних організаціях у Відні.



У документі понад 30 сторінок, де вказані аргументи на захист Фірташа, завдяки яким він домігся того, що після дев'яти років судового позову у справі про екстрадицію бізнесмена до США розгляд справи буде розпочато заново.



Адвокати Фірташа наполягають на тому, що посада, яку він обійняв при UNIDO, передбачає дипломатичний імунітет від кримінального переслідування.

Що відомо про екстрадицію Дмитра Фірташа до США

У 2014 році американська прокуратура звинуватила Дмитра Фірташа у хабарництві. З того часу олігарх протидіє спробам США досягти його екстрадиції з Австрії, де він живе.



США звинувачують Фірташа та ще п'ятьох людей у змові в 2006-2010 роках з метою виплати не менше 18,5 мільйона доларів хабаря індійським чиновникам для придбання титанової шахти в Індії. Український магнат нібито мав намір продати частину продукції американському аерокосмічному гіганту Boeing.



Йому висунули звинувачення у червні 2013 року, а потім заарештували у Відні на прохання США у березні 2014 року. Згодом Фірташа звільнили під заставу 136 мільйонів доларів.



Вищий земельний суд Відня у своєму рішенні від 14 червня зобов'язав суд першої інстанції при повторному розгляді визначити, чи він підпадає під статус дипломата.



Якщо відповідь буде позитивною, Фірташ зможе уникнути екстрадиції до США, де його звинувачують у корупції та відмиванні коштів, зазначає DW. Так він зможе спокійно пересуватися двома країнами.