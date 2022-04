Зарубіжні ЗМІ підозрюють ізраїльську програму Pegasus у всесвітньому стеженні

11:20 19 липня Київ, Україна

Ізраїльська компанія NSO Group є автором і розробником унікальної програми Pegasus, яку по всьому світу використовували для злому смартфонів журналістів, активістів і керівників різних рангів.

Про це пишуть журналісти Washington Post і інших видань в спільному розслідуванні.

Доступ до інструментарію такого рівня мають тільки держави.



Ізраїльська програма Pegasus, що продається деяким урядам і національним правоохоронним органам, може зламувати мобільні телефони за посиланням і таємно записувати електронні листи, дзвінки і текстові повідомлення. У деяких випадках шпигунське ПЗ може активуватися, навіть якщо жертва не натискає на посилання, з'ясували журналісти.



Серед висновків, до яких прийшли розслідувачі - те, що шпигунські програми як мінімум успішно використовувалися для злому смартфонів як дружини, так і нареченої убитого саудівського оглядача Джамаля Хашоггі. Загальна ж кількість номерів телефонів, які, за словами консорціуму, можуть бути об'єктами спостереження з боку урядів за допомогою Pegasus, становить близько 50 000 номерів.



Журналістів з них меншість, проте в списку є номери співробітників CNN, Associated Press, Voice of America, New York Times, Wall Street Journal, Bloomberg News, Le Monde у Франції, Financial Times і навіть Al Jazeera в Катарі. Крім цього, в списку знайшли номери 65 бізнесменів, 85 правозахисників і понад 600 політиків.



В Угорщині знімання даних з телефону незалежного журналіста чітко корелювало з його запитами в урядові органи, йдеться в розслідуванні. А в Азербайджані особисті дані, імовірно, отримані через Pegasus, публікувалися онлайн.



Програма Pegasus не вперше опиняється замішана в шпигунському скандалі. У 2020 році журналісти телеканалу Al Jazeera надали докази того, що вони стали жертвами кібершпигунства. Згідно зі звітом Citizen Lab, хакери використовували троянську програму Kismet мінімум проти 37 журналістів видання. Після потрапляння в мобільний пристрій вона завантажувала Pegasus. Це перетворювало користувача смартфона або айфона на об'єкт повномасштабного стеження - Pegasus отримував доступ до всієї інформації, що зберігається на мобільному пристрої, визначав місце розташування його власника, записував розмови і навіть вів потай фото- і відеозйомку.

До цього в 2017 році у використанні Pegasus для стеження свій уряд звинуватили і мексиканські журналісти.