Запущена Росією ракета Союз вивела на орбіту ще 36 супутників зв'язку OneWeb

09:28 29 травень Київ, Україна

З вечірнього повідомлення агентства Роскосмос від 28 травня стало відомо, що в Росії на космодромі Східний в Амурській області було проведено вдалий пуск ракети-носія Союз-2.1б з розгінним блоком Фрегат і 36 супутниками зв'язку британської компанії OneWeb.

Спочатку пуск був запланований на четвер, однак незадовго до старту його вирішили перенести на добу через неполадки з електрообладнанням.

Через три з половиною години стало відомо, що всі супутники вийшли на орбіту.

"Всі 36 супутників зв'язку OneWeb успішно відокремилися від розгінного блоку Фрегат і виведені на цільові орбіти", - йдеться в повідомленні.

Минулий запуск довів кількість космічних апаратів OneWeb на орбіті до 218 одиниць.

Цей пуск став третім на космодромі Східний в нинішньому році. Попередній відбувся 26 квітня - ракета Союз-2.1б вивела на орбіту 36 супутників зв'язку OneWeb, довівши кількість космічних апаратів на орбіті до 182 одиниць.

Низькоорбітальні космічні апарати OneWeb призначені для забезпечення наземних споживачів високошвидкісним Інтернетом безпосередньо через супутниковий зв'язок. Роскосмос планує в 2021 році провести десять пусків з такими космічними апаратами. На орбіті налічується вже близько сотні таких супутників, перші були виведені на орбіту в лютому 2019 року зі Гвіанського космічного центру (Французька Гвіана).

Всього OneWeb планує запустити на орбіту 1980 супутників, з них близько 900 апаратів першого покоління і близько тисячі супутників другого покоління.