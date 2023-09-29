Заборона на в'їзд автомобілів рф: Фінляндія посилює контроль на кордоні

11:25 29 вересня Київ, Україна

Фінляндія запровадила цілодобові перевірки на кордоні з Норвегією з метою запобігти в'їзду російських автомобілів на свою територію.



Про це повідомляє EurActiv.



Фінські та норвезькі митники підтвердили, що було мобілізовано додаткові ресурси для запобігання перетину кордону автомобілями з російською реєстрацією.



Цей крок було зроблено через те, що північне фінське місто Няатаме стало відомим пунктом в'їзду до Фінляндії для росіян, які подорожують через північний схід Норвегії.



Незважаючи на зусилля Європейського Союзу в контролі за в'їздом автомобілів з російською реєстрацією, деякі з них продовжують в'їжджати на територію ЄС через північний прикордонний пункт пропуску в Європі - Сторскогу. Звідти російські автомобілі можуть прямувати до Фінляндії.



Фінляндія має шість пунктів перетину кордону з Норвегією на півночі, серед яких найбільший – Нейден (Няатяме). Раніше митники діяли лише вдень, а ввечері та вночі проводилися вибіркові перевірки. Наразі кордон охороняється цілодобово.



Варто зазначити, що Норвегія, не будучи членом Європейського Союзу, дотримується санкцій проти російської федерації.