"Позамежний захід": Москва прокоментувала можливість запровадження санкцій проти Путіна

17:04 13 січень Київ, Україна





Про це у четвер, 13 січня, заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи відповідну ініціативу групи сенаторів-демократів.



У ході спілкування з журналістами увагу представника Кремля звернули на проєкт нових американських санкцій проти РФ, які стосуються і президента Росії Володимира Путіна. У Пєскова поцікавилися, чи може Москва після ухвалення цих санкцій відповісти дзеркально і ввести обмеження проти президента США Джо Байдена. Спікер Путіна відповів, що запровадження санкцій "проти глави Росії" є позамежним заходом, який "можна порівняти з розривом відносин. Що готова робити Росія? Росія завжди готова і робитиме те, що краще відповідає інтересам нашої країни", - додав він.



Крім того, за словами представника Кремля, під час переговорів, що відбулися напередодні, в рамках "дипломатичного марафону" з питань безпеки з США в Женеві і під час засідання Ради НАТО-РФ у Брюсселі були "зафіксовані розбіжності" між сторонами. Кремль порівняв можливе запровадження Вашингтоном санкцій проти глави Росії Володимира Путіна із розривом відносин між країнами.Про це у четвер, 13 січня, заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи відповідну ініціативу групи сенаторів-демократів.У ході спілкування з журналістами увагу представника Кремля звернули на проєкт нових американських санкцій проти РФ, які стосуються і президента Росії Володимира Путіна. У Пєскова поцікавилися, чи може Москва після ухвалення цих санкцій відповісти дзеркально і ввести обмеження проти президента США Джо Байдена. Спікер Путіна відповів, що запровадження санкцій "проти глави Росії" є позамежним заходом, який "можна порівняти з розривом відносин. Що готова робити Росія? Росія завжди готова і робитиме те, що краще відповідає інтересам нашої країни", - додав він.Крім того, за словами представника Кремля, під час переговорів, що відбулися напередодні, в рамках "дипломатичного марафону" з питань безпеки з США в Женеві і під час засідання Ради НАТО-РФ у Брюсселі були "зафіксовані розбіжності" між сторонами.

"Це погано, це можна тільки зарахувати в мінус двох раундів, що відбулися", - заявив Пєсков.

Він також зазначив, що "були позитивні нюанси", але не у питаннях, заради яких ініціювалися зустрічі. При цьому Пєсков не уточнив, про що йдеться. Він також додав, що РФ найближчими днями очікує від США та НАТО відповіді на свої пропозиції у "письмовому вигляді".



У Відні у четвер відбувається засідання постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), на якій продовжуються переговори щодо зниження напруги між країнами Заходу та Росією, яка стягнула війська до кордонів з Україною. Консультації у рамках ОБСЄ є черговим етапом "дипломатичного марафону" щодо врегулювання конфлікту з РФ цього тижня. Переговори між США та РФ з питань безпеки пройшли 10 січня у Женеві. На них Москві та Вашингтону не вдалося досягти прогресу у питанні заборони на членство України в Організації Північноатлантичного договору (НАТО), на чому наполягає Росія.