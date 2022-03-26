Запаси військової техніки розкрадені. Командир танкового полку застрелився

За даними Головного управління розвідки МО України, окупанти намагаються відновити втрати за рахунок техніки, знятої з тривалого зберігання. Зокрема, на аеродромі у СМТ Климово Брянської області (35 км від кордону України) противник розгортає ремонтно-відновлювальну базу (РВБ). В даний час ворожа РВБ намагається "поставити в лад" значну кількість техніки, що прибуває зі складів тривалого зберігання.. Стан цієї техніки в основному вкрай незадовільний, що унеможливлює її повноцінне використання.

Одночасно створюються місця зберігання техніки, виведеної з експлуатації на полі бою.

Загалом РФ часто стикається з проблемою неможливості оновлення техніки після «розконсервації» зі складів. З бойових машин повністю розкрадено оптичні прилади та електроніка із вмістом дорогоцінних металів.

Зокрема, у 4-й танковій дивізії РФ з'ясували, що з 10 «розконсервованих» танків лише один перебуває у більш-менш працездатному стані. Інші – повністю розукомплектовані. Частина з них не має навіть двигунів. В даний час плани передачі на фронт техніки, знятої зі зберігання, фактично зірвані.

За наявною інформацією, командир 13-го танкового полку 4-ї танкової дивізії РФ застрелився.