Західні ЗМІ назвали нових фігурантів у справі Навального: ними виявилися співробітники ФСБ

Практично завжди під вигаданими іменами за Олексієм Навальним слідувала група російських фсбешників, стеження почалося з 2017 року і тривало аж до його отруєння в серпні 2020 року.
Про це йдеться в опублікованому в понеділок, 14 грудня, спільному журналістському розслідуванні The Insider, Bellingcat і CNN, Der Spiegel і Ei pais.
Як припускають розслідувачі, причетний в тому числі глава Інституту криміналістики ФСБ Станіслав Макшаков.
Повідомляється, що особистості передбачуваних учасників спецоперації по отруєнню Навального були встановлені за допомогою аналізу і зіставлення метаданих дзвінків, офлайнових баз даних і даних з відкритих джерел.
За даними The Insider, крім Макшакова в отруєнні брали участь інші співробітники інституту - Олег Таякін, Олексій Александров, Іван Осипов, Костянтин Кудрявцев, Олексій Кривощоков, Михайло Швець і Володимир Паняєв.
Відзначається, що ФСБ почала стежити за Навальним взимку 2017 року після його заяви про участь у виборах президента Росії. Зокрема, вони слідували за ним у всіх його передвиборчих поїздках.
Після аналізу даних авіаперельотів журналісти з'ясували, що ці співробітники ФСБ відправлялися за Навальним в групах по два-три оперативника, купуючи квитки то під справжніми, то під вигаданими іменами. Активність такого стеження відновилася в 2020 році. У тому числі оперативники ФСБ стежили за ним напередодні отруєння, коли політик перебував в Новосибірську, а також, імовірно, забрали всі докази вже після відправлення Навального на лікування до Берліна.
Як припускають розслідувачі, причетний в тому числі глава Інституту криміналістики ФСБ Станіслав Макшаков.
Повідомляється, що особистості передбачуваних учасників спецоперації по отруєнню Навального були встановлені за допомогою аналізу і зіставлення метаданих дзвінків, офлайнових баз даних і даних з відкритих джерел.
За даними The Insider, крім Макшакова в отруєнні брали участь інші співробітники інституту - Олег Таякін, Олексій Александров, Іван Осипов, Костянтин Кудрявцев, Олексій Кривощоков, Михайло Швець і Володимир Паняєв.
Відзначається, що ФСБ почала стежити за Навальним взимку 2017 року після його заяви про участь у виборах президента Росії. Зокрема, вони слідували за ним у всіх його передвиборчих поїздках.
Після аналізу даних авіаперельотів журналісти з'ясували, що ці співробітники ФСБ відправлялися за Навальним в групах по два-три оперативника, купуючи квитки то під справжніми, то під вигаданими іменами. Активність такого стеження відновилася в 2020 році. У тому числі оперативники ФСБ стежили за ним напередодні отруєння, коли політик перебував в Новосибірську, а також, імовірно, забрали всі докази вже після відправлення Навального на лікування до Берліна.
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