Західні компанії збагатилися на постачанні зброї для України на початку війни — розслідування

11:09 01 лютого Київ, Україна





Журналісти поговорили з представниками восьми європейських компаній, які займаються продажем зброї. У розмовах "не під запис" вони визнали, що підняли ціни вдвічі-вчетверо на початку повномасштабної війни в Україні, користуючись підвищеним попитом. Європейські компанії-брокери з продажу зброї отримали надприбутки за посередництво у постачанні для України, йдеться у спільному журналістському розслідуванні українського видання The Kyiv Independent, естонського Eesti Ekspress, німецького Die Welt, та голландських Lighthouse Reports та The Investigative Desk.Журналісти поговорили з представниками восьми європейських компаній, які займаються продажем зброї. У розмовах "не під запис" вони визнали, що підняли ціни вдвічі-вчетверо на початку повномасштабної війни в Україні, користуючись підвищеним попитом.

"Відчайдушно потребуючи зброї, Україна була готова купувати за будь-яку ціну", - розповів Kyiv Independent український чиновник, який брав участь у закупівлі зброї у перші тижні війни.

Наприклад, естонська компанія Bristol Trust OÜ отримала 2 мільйони євро, або 30% від угоди, за посередництво у постачанні 12 500 гранат для РПГ-7. Це було у березні 2022 року під час активних боїв за Київ. За словами інсайдерів на європейському ринку зброї, комісія розміром 30% перевищує ринкову вартість майже в шість разів. Для закупівлі та постачання понад десятка тисяч гранат для РПГ—7 в Україну в середині березня утворився складний ланцюг посередників.

"Замовлення на гранати прийшло голландській компанії-брокеру ARLE BV. Вона звернулася до естонської Bristol Trust, яка, у свою чергу, "пішла" до чеської Excalibur International за гранатами для України", - йдеться у статті.

За словами одного із торговців, зброю для України шукали по всьому світу, від Кувейту до Кенії, Філіппін до Судану. Адже потреби України були досить специфічними. Радянські міномети, гранатомети та боєприпаси – те, що найбільше використовувалося українською армією, але дефіцитне на Заході.



Чехи продали 12 500 гранат естонцям за 4,8 мільйона євро, а естонці перепродали ті ж самі гранати голландцям за 6,8 мільйона євро. Сума, яку заплатила Україна, як замовник, може бути ще вищою. При цьому представники компаній-брокерів не приховують, що значно підвищили ціни на зброю.



Однак хто саме замовив гранати та сплатив угоду – невідомо. Власник ARLE BV стверджує, що компанія мала підряд Міністерства оборони Нідерландів. Голландські чиновники заперечували свою участь у цій угоді та заявили, що не користуються послугами приватних посередників для постачання зброї Україні. Однак зазначили, що іноземні компанії, що піднімають ціни, іноді намагалися отримати вигоду з військових закупівель для України.



В українському Міністерстві оборони на запит журналістів також заперечували свою участь у цьому замовленні гранат.