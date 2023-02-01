Західні компанії збагатилися на постачанні зброї для України на початку війни — розслідування

Європейські компанії-брокери з продажу зброї отримали надприбутки за посередництво у постачанні для України, йдеться у спільному журналістському розслідуванні українського видання The Kyiv Independent, естонського Eesti Ekspress, німецького Die Welt, та голландських Lighthouse Reports та The Investigative Desk.
Журналісти поговорили з представниками восьми європейських компаній, які займаються продажем зброї. У розмовах "не під запис" вони визнали, що підняли ціни вдвічі-вчетверо на початку повномасштабної війни в Україні, користуючись підвищеним попитом.
Журналісти поговорили з представниками восьми європейських компаній, які займаються продажем зброї. У розмовах "не під запис" вони визнали, що підняли ціни вдвічі-вчетверо на початку повномасштабної війни в Україні, користуючись підвищеним попитом.
Наприклад, естонська компанія Bristol Trust OÜ отримала 2 мільйони євро, або 30% від угоди, за посередництво у постачанні 12 500 гранат для РПГ-7. Це було у березні 2022 року під час активних боїв за Київ. За словами інсайдерів на європейському ринку зброї, комісія розміром 30% перевищує ринкову вартість майже в шість разів. Для закупівлі та постачання понад десятка тисяч гранат для РПГ—7 в Україну в середині березня утворився складний ланцюг посередників.
За словами одного із торговців, зброю для України шукали по всьому світу, від Кувейту до Кенії, Філіппін до Судану. Адже потреби України були досить специфічними. Радянські міномети, гранатомети та боєприпаси – те, що найбільше використовувалося українською армією, але дефіцитне на Заході.
Чехи продали 12 500 гранат естонцям за 4,8 мільйона євро, а естонці перепродали ті ж самі гранати голландцям за 6,8 мільйона євро. Сума, яку заплатила Україна, як замовник, може бути ще вищою. При цьому представники компаній-брокерів не приховують, що значно підвищили ціни на зброю.
Однак хто саме замовив гранати та сплатив угоду – невідомо. Власник ARLE BV стверджує, що компанія мала підряд Міністерства оборони Нідерландів. Голландські чиновники заперечували свою участь у цій угоді та заявили, що не користуються послугами приватних посередників для постачання зброї Україні. Однак зазначили, що іноземні компанії, що піднімають ціни, іноді намагалися отримати вигоду з військових закупівель для України.
В українському Міністерстві оборони на запит журналістів також заперечували свою участь у цьому замовленні гранат.
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