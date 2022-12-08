Захід вимагає від ООН організувати місію для перевірки збитих в Україні дронів — Reuters

Країни Заходу прагнуть організувати місію під юрисдикцією Організації Об'єднаних Націй для вивчення походження дронів та їхніх компонентів, які застосовує росія у війні проти України.
Про це повідомляє Reuters.
Про це повідомляє Reuters.
Журналісти повідомляють, що Гутерріш згадав про звинувачення щодо дронів у звіті Ради Безпеки ООН від 7 грудня, з яким ознайомилося агентство.
Як зазначає видання, росія стверджує, що Гутерріш не має мандата на відправку експертів ООН в Україну для розслідування походження безпілотників. При цьому Іран заперечує постачання безпілотників до москви, а росія заперечує, що її сили використовували іранські безпілотники для нападу на Україну.
Великобританія, Франція, Німеччина, США та Україна заявляють, що постачання безпілотників іранського виробництва до росії порушують резолюцію Ради Безпеки ООН від 2015 року, яка закріплює ядерну угоду з Іраном. Гутерріш двічі на рік звітує перед Радою щодо реалізації документа.
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