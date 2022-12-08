Захід вимагає від ООН організувати місію для перевірки збитих в Україні дронів — Reuters

10:00 08 грудня Київ, Україна

Країни Заходу прагнуть організувати місію під юрисдикцією Організації Об'єднаних Націй для вивчення походження дронів та їхніх компонентів, які застосовує росія у війні проти України.



Про це повідомляє Reuters.

"Організація Об'єднаних Націй вивчає інформацію про звинувачення в тому, що Іран постачав росії безпілотники, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, зіткнувшись із тиском Заходу, який вимагає направити в Україну експертів для огляду збитих безпілотників", - йдеться у повідомленні.

Журналісти повідомляють, що Гутерріш згадав про звинувачення щодо дронів у звіті Ради Безпеки ООН від 7 грудня, з яким ознайомилося агентство.

"Секретаріат вивчає наявну інформацію. Про будь-які висновки буде повідомлено Раді Безпеки в установленому порядку", - наголосив чиновник.

Як зазначає видання, росія стверджує, що Гутерріш не має мандата на відправку експертів ООН в Україну для розслідування походження безпілотників. При цьому Іран заперечує постачання безпілотників до москви, а росія заперечує, що її сили використовували іранські безпілотники для нападу на Україну.



Великобританія, Франція, Німеччина, США та Україна заявляють, що постачання безпілотників іранського виробництва до росії порушують резолюцію Ради Безпеки ООН від 2015 року, яка закріплює ядерну угоду з Іраном. Гутерріш двічі на рік звітує перед Радою щодо реалізації документа.