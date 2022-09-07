Захід передає Києву "зброю, що залежалася, і брухт" - Ердоган

18:47 07 вересня Київ, Україна

Захід виступає провокатором у війні росії проти України. Замість військової підтримки він передає Києву "зброю, що залежалася, і брухт".

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган на спільній пресконференції із сербським лідером Олександром Вучичем у столиці Сербії Белграді у середу, 7 вересня.

"Я відкрито заявляю про помилковість позиції Заходу (в питанні війни росії проти України, - ред.). Тому, що є дії Заходу, засновані на провокуванні сторін. Заявляють про військову підтримку. Проте за фактом, скільки є на Заході зброї і брухту, що залежалися, відправляють в Україну", - стверджує турецький лідер.

Президент додав, що він не згоден із підходами Заходу щодо ситуації в Україні.

"Туреччина дотримується збалансованої політики щодо України та росії, так буде надалі. Анкара виступає за якнайшвидше припинення вогню в Україні. Проте нинішні процеси свідчать, що війна не скоро закінчиться", - зазначив турецький лідер.

Ердоган також порадив "сприймати росію серйозно".