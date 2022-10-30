Захід відреагував на демарш росії за "зерновою угодою"

09:01 30 жовтня Київ, Україна

Президент США Джо Байден назвав російське рішення вийти із "зернової угоди" обурливою. На цей крок росії відреагували інші країни, повідомляє в суботу, 29 жовтня, Bloomberg.

"Це обурливо, це призведе до посилення голоду. Немає жодних причин для них діяти таким чином. ... У тому, що росіяни роблять (в рамках зернової ініціативи – ред.), немає жодної заслуги. ООН уклала цю угоду, і на цьому все має закінчитися", - заявив голова Білого дому.

У свою чергу міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі наголосив, що "росія має дозволити експортувати зерно голодуючим у світі", оскільки "зернова угода відіграє важливу роль у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки".

А литовський колега Клеверлі Габріелюс Ландсбергіс у відповідь на дії країни-агресора Росії запропонував організувати військовий супровід для суден, що виходять з українських портів.

"Якщо він (російський президент Володимир Путін - ред.) продовжить ставити під загрозу експорт зерна з України, вільний світ має об'єднатися, щоб охороняти судноплавство за допомогою військових супроводів. Обійдемо шантаж", - заявив глава МЗС Литви.

Тим часом ВВС повідомляє, що 29 жовтня зерновим коридором ще пройшли дев'ять кораблів, але вже на 30 жовтня домовленості досягнуто не було.

Нагадаємо, напередодні росія оголосила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" нібито через "теракт" у Севастопольській бухті, під час якої було атаковано російські кораблі.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія знайшла надуманий привід, щоб перекрити зерновий коридор, і закликав держави світу вимагати від загарбників припинити "голодні ігри" і повернутися до своїх зобов'язань.