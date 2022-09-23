Захід повинен закликати путіна припинити "той жах, який він почав" - Блінкен

Російська федерація знищує "той міжнародний порядок", задля підтримки якого працює Рада Безпеки ООН.
Про це пише CNN із посиланням на Держсекретаря США Ентоні Блінкена.
Він підкреслив, що оголошена мобілізація в росії та фейкові "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України - зневага до Організації Об'єднаних Націй.
Він підкреслив, що оголошена мобілізація в росії та фейкові "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України - зневага до Організації Об'єднаних Націй.
За його словами, колективний Захід повинен закликати путіна припинити "той жах, який він почав".
При цьому він нагадав, що "де б не відступала російська хвиля, виявляли жах, що залишився після неї - Буча, Ірпінь, Ізюм".
Блінкен також вказав на вплив війни на глобальну продовольчу безпеку та розкритикував російську дезінформацію про ефективність схвалених ВООЗ вакцин.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, плануючи повномасштабне вторгнення в Україну, президент росії володимир путін хотів досягти успіху відразу в декількох сферах, але вже зараз ясно, що він "програв кожну зроблену ним ставку".
Блінкен також вказав на вплив війни на глобальну продовольчу безпеку та розкритикував російську дезінформацію про ефективність схвалених ВООЗ вакцин.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, плануючи повномасштабне вторгнення в Україну, президент росії володимир путін хотів досягти успіху відразу в декількох сферах, але вже зараз ясно, що він "програв кожну зроблену ним ставку".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі