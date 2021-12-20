Замбія: знахар хотів вразити парафіян воскресінням, але не вийшло

20:19 26 березень Київ, Україна

Замбійський цілитель попросив, щоб його поховали живцем, пообіцявши вразити всіх своїм воскресінням.

Однак, як повідомляє видання Zambia Reports, повернення з мертвих не відбулося.



За словами правоохоронців, знахаря Джеймса Сакалу живцем закопали інші члени церкви в неділю, 21 березня. Чоловік попросив вирити для себе велику могилу, щоб продемонструвати, як працює його здатність воскресати. Члени церкви відмовлялися, однак Сакалу наполягав.



Він навіть особисто вирив яму, сам стрибнув у неї і став просити інших присутніх себе закопати, щоб бути свідками воскресіння. Тоді кілька членів церкви нібито все ж погодилися брати участь у похованні.



Пізніше присутні намагалися повернути Сакалу з могили за допомогою співів, проте нічого не допомогло. Тоді вони вирішили розкопати знахаря, але виявили, що він не дихав.



Зараз місцева поліція розшукує трьох підозрюваних, які погодилися закопати могилу з чоловіком.