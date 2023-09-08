Заманювали кубинців на війну проти України: заарештовано 17 торговців людьми

Кубинська влада повідомила про арешт 17 осіб, пов'язаних із мережею торговців людьми, які залучали молодих кубинських чоловіків до лав російської армії, для участі у війні проти України.

Родрігес сказав, що лідер угруповання покладався на двох людей, які мешкають на острові, щоб вербувати кубинців найманцями на війну в Україні на боці росії.За словами прокурора Хосе Луїса Рейєса, фігурантам справи загрожує до 30 років в'язниці, довічне ув'язнення або смертна кара — залежно від тяжкості та типу злочинів, що варіюються від торгівлі людьми, участі у бойових діях як найманці та ворожі дії проти іноземної держави.Росія, яка має міцні політичні зв'язки з комуністичною Кубою, вже давно стала важливим пунктом призначення для кубинських мігрантів, які шукають порятунку від економічної стагнації на батьківщині, зазначає Reuters.Минулого року президент росії володимир путін підписав указ, який дозволяє іноземцям, які вступають на службу в російську армію, отримувати громадянство за прискореною процедурою.Куба заявляє, що не бере участі у війні в Україні і що вона засуджує використання своїх громадян як найманців.