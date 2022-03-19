Завершилися ядерні переговори між США і Іраном: є прогрес

13:15 20 червня Київ, Україна

Державний департамент США прокоментував переговори з Іраном, які провели 19 червня. Мета переговорів - повернення США до дотримання умов Спільного всеосяжного плану дій (СВПД). США скасували цю ядерну угоду в період президентства Трампа, але вже готові знову взяти зобов'язання, від яких відмовилися в 2015 році.

За словами представника Держдепу, переговори на тему ядерної угоди з Іраном у Відні вже досягли "значного прогресу" і Вашингтон має намір і далі рухатися цим шляхом. "Разом з нашими союзниками і партнерами ми продовжимо обговорення з приводу взаємного повернення до СВПД", - підкреслили в Держдепі.

Зі свого боку, Євросоюз оголосив, що Спільна комісія з СВПД відновить свою роботу у Відні 20 червня.

Разом з тим у Вашингтоні відзначили, що вибори, які пройшли в Ірані, не були "чесним і вільним виборчим процесом". Від участі в них були відсторонені багато впливових політиків в Ірані.

Вважається, що Ебрахім Раїсі входить в коло наближених до духовного лідера Ісламської Республіки - аятоли Алі Хаменеї. Політик перебуває під санкціями США, зокрема, за передбачувану участь у переслідуванні і стратах політв'язнів в 1980-х роках. Його головними передвиборчими обіцянками були боротьба з бідністю та корупцією, будівництво чотирьох мільйонів нових будинків і створення "народного уряду заради сильного Ірану". У 2017 році консерватор вже балотувався на пост президента Ірану, проте програв вибори Хасану Роухані.