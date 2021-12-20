Замовлення на вбивство Хангошвілі в Берліні видала влада Росії - німецький суд

19:33 15 грудень Київ, Україна

Німецький суд назвав російську владу відповідальною за вбивство громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі, скоєне два роки тому в Берліні, та засудив виконавця Вадима Красікова до довічного ув'язнення.



Уряд Німеччини ще минулого року за результатами розслідування, незважаючи на заперечення Москви, звинуватив Росію в організації вбивства на німецькій території.



Вбивство 40-річного Зелімхана Хангошвілі у серпні 2019 року стало у ряд смертей у різних країнах, які названі результатами дій російських спецслужб.



Суд у Берліні 15 грудня підтвердив, що російські спецслужби створили фальшиві документи для 56-річного Вадима Красікова та забезпечили його засобами для скоєння злочину.



Засудженого було затримано відразу після вбивства з документами на ім'я Вадима Соколова, а його адвокати доводили, що йдеться про іншу людину.



Але судді вважали достатніми докази слідства та звинувачення прокуратури та заявили, що вбивця «несе особливу відповідальність», а тому не підпадатиме під можливість перегляду покарання через 15 років.



Родичі вбитого, які брали участь у процесі, звинуватили Москву у спробах залякати опонентів Кремля навіть за межами Росії.



Представники прокуратури розповіли на процесі, що Вадим Красіков прибув до Берліна в серпні 2019 року і вбив Хангошвілі в парку Тіргартен пострілами в спину і в голову.



Свідки бачили, як убивця викинув у річку свій велосипед, пістолет та перуку поблизу місця злочину.



Поліція швидко затримала його неподалік і згодом у воді знайшли речові докази.



Москва відкидає звинувачення у причетності, але президент Росії Володимир Путін дав зрозуміти, що у Москві знали про Хангошвілі та вважали його ворогом.



Російське посольство в Берліні назвало рішення суду "необ'єктивним та політично мотивованим".



Хто такий убитий Хангошвілі



Зелімхан Хангошвілі народився в Грузії в районі Панкіської ущелини, де мешкають етнічні чеченці.



Він воював у другій чеченській війні проти Росії у 2001 – 2005 роках і був соратником загиблого вождя Аслана Масхадова. На Хангошвілі у 2015 році було скоєно замах у Тбілісі, внаслідок якого він був поранений, але вижив.



У 2016 році він через Україну прибув до Німеччини, де попросив притулку, стверджуючи, що рятується від неодноразових спроб його вбити.



Німецька влада не надала йому офіційного притулку, але деякий час поліція тримала Хангошвілі під особливою увагою.



У Берліні залишаються його дружина та четверо дітей.