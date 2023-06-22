Закінчується кисень: в Атлантичному океані продовжуються пошуки батискафу

14:05 22 червня Київ, Україна

На зниклому підводному човні "Титан" з п'ятьма людьми на борту закінчується кисень, пошуки в Атлантичному океані наближаються до критичної стадії.

Про це пише CNN у четвер, 22 червня.

"Підводний апарат "Титан" розпочинає кожну подорож для дослідження уламків "Титаніка" з 96-годинним запасом життєзабезпечення, а з ранку неділі з ним не було зв'язку. Таким чином, ранок четверга став ключовим для пошуку судна та тих, хто був на борту”, — йдеться у матеріалі.

Стук, який був чутний у вівторок і середу з-під води в районі масових пошуків, дали надію тим, хто вижив, але це все одно, що шукати голку в копиці сіна, і час має вирішальне значення, кажуть експерти.



За словами офіційних осіб, усередині підводного апарату без місця для пасажирів екіпаж повинен мати "обмежені запаси" їжі та води.

"Ми повинні зберігати оптимізм та надію", - сказав під час пресконференції у середу координатор реагування Першого округу берегової охорони капітан Джеймі Фредерік.

Він повідомив, що літаки здійснюють пошуки з повітря, а дистанційно керовані апарати шукають зниклий човен під водою. За словами Фредеріка, очікується, що кількість ресурсів, що задіяні в пошуковій операції, подвоїться протягом наступних одного-двох днів.



За словами Фредеріка, зона пошуку зниклого підводного апарату приблизно вдвічі перевищує розмір штату Коннектикут на поверхні та занурюється на глибину до 4 кілометрів.

"Це буде майже неможливо. Нам потрібне диво - але дива трапляються", - сказав в інтерв'ю CNN океанограф та експерт з пошуку підводних ресурсів Девід Галло.

Серед туристів, що зникли на борту "Титану": британський бізнесмен Хеміш Гардінг, британсько-пакистанський бізнесмен Шахзада Давуд та його син Сулейман, французький дослідник Поль-Анрі Наржоле та виконавчий директор OceanGate Expeditions Стоктон Раш.