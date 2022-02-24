Захарова зробила хамську заяву за заявою МЗС Британії про допомогу Україні

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала заяву МЗС Сполученого Королівства у звичній вже для російських дипломатів хамській манері.
Йдеться про намір Британії і надалі надавати допомогу Україні, зокрема військову.
Спочатку вона зазначила, що у заяві Лондона висловлена готовність «допомогти Україні в самозахисті», незважаючи на те, що вона не є членом НАТО.
«Ви вже допомогли. Відпочивайте», - написала Захарова у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо! Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон учора, 23 лютого, анонсував новий пакет воєнної допомоги для України.
Президент України Володимир Зеленський у зверненні заявив, що Сполучені Штати, Євросоюз, Канада, Великобританія, Японія та Світовий банк ухвалили рішення про фінансову підтримку України.
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