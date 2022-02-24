Захарова зробила хамську заяву за заявою МЗС Британії про допомогу Україні

13:23 24 лютий Київ, Україна

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала заяву МЗС Сполученого Королівства у звичній вже для російських дипломатів хамській манері.

Йдеться про намір Британії і надалі надавати допомогу Україні, зокрема військову.

Спочатку вона зазначила, що у заяві Лондона висловлена готовність «допомогти Україні в самозахисті», незважаючи на те, що вона не є членом НАТО.

«Ви вже допомогли. Відпочивайте», - написала Захарова у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо! Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон учора, 23 лютого, анонсував новий пакет воєнної допомоги для України.