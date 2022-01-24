Затримання та обшуки тривають. Підсумки минулої доби в Білорусі

06:04 09 вересень Київ, Україна

Акції протесту в Білорусі не вщухають. У вівторок, 8 вересня, в Білорусі силовики масово затримували учасників акцій на підтримку опозиціонерки Марії Колесникової, а в центрі Мінська відбувся хресний хід на підтримку президента Олександра Лукашенка.