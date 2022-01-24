Затримання та обшуки тривають. Підсумки минулої доби в Білорусі

Акції протесту в Білорусі не вщухають. У вівторок, 8 вересня, в Білорусі силовики масово затримували учасників акцій на підтримку опозиціонерки Марії Колесникової, а в центрі Мінська відбувся хресний хід на підтримку президента Олександра Лукашенка.
Вранці, у вівторок почалися обшуки у квартирі одного з редакторів білоруського видання Галини Уласик. Правоохоронці затримали її доньку Валерію, заявивши, що дівчину підозрюють в участі у масових заворушеннях.
"Вдень її почали судити, процес продовжиться сьогодні в суді Московського району", - розповіли журналісти.
Увечері на Комаровській площі, біля Національного художнього музею, а також на проспекті Машерова, пройшли акції на підтримку учасниці Координаційної ради опозиції Марії Колесникової, яку затримали на білорусько-українському кордоні.
"Цього разу невідомі в балаклавах жорстко затримували навіть жінок", - зазначили у виданні.
Водночас в центрі Мінська продовжилися акції на підтримку президента Білорусі Олександра Лукашенка. Зокрема, кілька десятків людей пройшли хресним ходом з іконами та державними прапорами Білорусі та Росії від площі Перемоги до площі Незалежності.
Нагадаємо, головна опонентка Лукашенка Світлана Тихановська виступила в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) і закликала тиснути на президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, і після оприлюднення даних перших екзит-полів, де перемога була за Лукашенком, білоруси вийшли на акції протесту в багатьох містах країни.
Вже під час перших сутичок з ОМОНом правоохоронці використовували світло-шумові гранати, гумові кулі та водомети, а Інтернет не працював на території країни всю ніч.
"Вдень її почали судити, процес продовжиться сьогодні в суді Московського району", - розповіли журналісти.
Увечері на Комаровській площі, біля Національного художнього музею, а також на проспекті Машерова, пройшли акції на підтримку учасниці Координаційної ради опозиції Марії Колесникової, яку затримали на білорусько-українському кордоні.
"Цього разу невідомі в балаклавах жорстко затримували навіть жінок", - зазначили у виданні.
Водночас в центрі Мінська продовжилися акції на підтримку президента Білорусі Олександра Лукашенка. Зокрема, кілька десятків людей пройшли хресним ходом з іконами та державними прапорами Білорусі та Росії від площі Перемоги до площі Незалежності.
Нагадаємо, головна опонентка Лукашенка Світлана Тихановська виступила в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) і закликала тиснути на президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, і після оприлюднення даних перших екзит-полів, де перемога була за Лукашенком, білоруси вийшли на акції протесту в багатьох містах країни.
Вже під час перших сутичок з ОМОНом правоохоронці використовували світло-шумові гранати, гумові кулі та водомети, а Інтернет не працював на території країни всю ніч.
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