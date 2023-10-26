Затримано боса італійської мафії в Грузії

13:00 24 жовтня Київ, Україна

Грузинські правоохоронці затримали 67-річного боса італійської мафії Джузеппе Сгангу, як повідомив місцевий телеканал у вівторок, 24 жовтня.



Іраклій Шотадзе, генеральний прокурор Грузії, підтвердив факт затримання мафіозі, який перебував у міжнародному розшуку. В цей час розглядається питання про його екстрадицію.



У 2020 році Сгангу був засуджений до 11 років ув'язнення в Італії, хоча він був засуджений заочно. Його та декількох інших засуджених звинувачують у злочинній діяльності, яку вони скоїли в місті Турін.