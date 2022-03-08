Ставив питання про війну та вигукнув «Слава Україні»: у Москві поліція прийшла додому до шестикласника

19:07 07 березень Київ, Україна

У Москві поліція прийшла додому до сім'ї шестикласника Кирила (прізвище не називається на прохання матері) після уроку історії, де обговорювалася війна з Україною, а хлопчик ставив запитання. Про це сам Кирило та його мати Наталя розповіли «Новій газеті».



Урок, де вчителька вирішила обговорити російську «спецоперацію», пройшов 4 березня. За словами 12-річного Кирила, питання про війну ставив не тільки він, але ще кілька його однокласників. Про наслідки для них не повідомляється.



Серед іншого Кирило запитав, чому Путін розпочав війну в Україні. На що вчителька сказала, що це спецоперація. На питання про те, як узгодити з урядом мітинг проти дій самого уряду, вона, за словами школяра, «не дала відповіді».



Після уроку Кирило вигукнув у коридорі "Слава Україні!" та його підтримали інші школярі, розповів хлопчик журналістам.





Кирило вважає, що "вчителі неправі". "Нам кажуть, що мешканцям України промивали мозок, а мені здається, що мозок тут промивали нам", - сказав хлопчик. За словами матері школяра, після уроку їй зателефонували з невідомого номера та запросили до поліції на бесіду з приводу сина, а класний керівник Кирила запросила до школи на зустріч із співробітниками інспекції у справах неповнолітніх. Наталя на бесіди не прийшла і забрала сина зі школи "у зв'язку з тим, що на дитину чинять тиск і створюють нестерпні умови для здобуття освіти" через його політичні погляди.



7 березня, коли Кирило залишився в квартирі один, додому до школяра прийшли двоє співробітників поліції. Хлопчик їм не відкрив, тоді поліціянти відключили у квартирі електрику та пішли, залишивши під дверима повістку «про виклик на опитування». На порядку денному — нерозбірливо написана дата опитування і загроза "піддатися приводу" у разі неявки.