Зачистки у лавах російських силовиків: джерела повідомляють про затримання начальника Росгвардії

19:31 17 березня Київ, Україна





У РФ підрозділи Росгвардії зазвичай застосовуються для придушення протестів, але в окупованих територіях вони виконують функції "жандармерії". Росгвардія зазнала значних втрат під час війни в Україні.



Затримання, за словами Грозєва, здійснила військова контррозвідка ФСБ, а причиною став "витік військової інформації, що призвів до загибелі людей". У Росії ФСБ затримала заступника начальника Росгвардії Романа Гаврилова. Про це з посиланням на власні джерела повідомили журналіст-розслідувач Христо Грозєв та російські правозахисники по проєкту Gulagu.net.У РФ підрозділи Росгвардії зазвичай застосовуються для придушення протестів, але в окупованих територіях вони виконують функції "жандармерії". Росгвардія зазнала значних втрат під час війни в Україні.Затримання, за словами Грозєва, здійснила військова контррозвідка ФСБ, а причиною став "витік військової інформації, що призвів до загибелі людей".

“Три незалежні джерела повідомляють, що заступника начальника Росгвардії генерала Романа Гаврилова затримала ФСБ. Гаврилов раніше працював у Федеральній службі охорони, службі безпеки Путіна”, – розповів журналіст.

Правозахисники Gulagu.net кажуть, що затримання відбулося в рамках справи про шпигунство за фактом витоку даних про переміщення російських військ в Україні та загибель понад 100 росгвардійців, а також зриву низки заходів щодо захоплення територій та стратегічних об'єктів України. За їхніми даними, голова ФСБ Віктор Золотов зараз намагається потрапити на зустріч із Путіним, однак той "вивчає деякі "папки" з розвідданими" і не зустрічається ні з ким.



Журналіст Грозєв каже, що важко здогадатися, до чого приведуть такі дії, проте зрозуміло, що "Путін визнає глибину цієї операції":

"Все настільки погано, що він змінює коней на переправі".

За останній тиждень це не перша інформація про зачистки в силових колах Росії: 11 березня журналісти та автори кількох книг про російську владу та спецслужби Андрій Солдатов та Ірина Бороган повідомляли про приміщення під домашній арешт керівництва Служби оперативної інформації та міжнародних зв'язків ФСБ , яку ще називають 5-ою службою. Вона відповідала за надання Путіну інформації щодо політичних подій в Україні напередодні вторгнення.

"Схоже, до Путіна нарешті дійшло, що його просто ввели в оману: 5-а служба, боячись дратувати керівника, просто постачала його тим, що він сам хотів почути", - переконували Солдатов та Бороган.

Джерела журналістів повідомляли, що офіційною причиною затримання стало нецільове використання коштів, виділених на угоди, а також погана розвідувальна інформація.