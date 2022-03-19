Зачистки у лавах російських силовиків: джерела повідомляють про затримання начальника Росгвардії

У Росії ФСБ затримала заступника начальника Росгвардії Романа Гаврилова. Про це з посиланням на власні джерела повідомили журналіст-розслідувач Христо Грозєв та російські правозахисники по проєкту Gulagu.net.
У РФ підрозділи Росгвардії зазвичай застосовуються для придушення протестів, але в окупованих територіях вони виконують функції "жандармерії". Росгвардія зазнала значних втрат під час війни в Україні.
Затримання, за словами Грозєва, здійснила військова контррозвідка ФСБ, а причиною став "витік військової інформації, що призвів до загибелі людей".
У РФ підрозділи Росгвардії зазвичай застосовуються для придушення протестів, але в окупованих територіях вони виконують функції "жандармерії". Росгвардія зазнала значних втрат під час війни в Україні.
Затримання, за словами Грозєва, здійснила військова контррозвідка ФСБ, а причиною став "витік військової інформації, що призвів до загибелі людей".
Правозахисники Gulagu.net кажуть, що затримання відбулося в рамках справи про шпигунство за фактом витоку даних про переміщення російських військ в Україні та загибель понад 100 росгвардійців, а також зриву низки заходів щодо захоплення територій та стратегічних об'єктів України. За їхніми даними, голова ФСБ Віктор Золотов зараз намагається потрапити на зустріч із Путіним, однак той "вивчає деякі "папки" з розвідданими" і не зустрічається ні з ким.
Журналіст Грозєв каже, що важко здогадатися, до чого приведуть такі дії, проте зрозуміло, що "Путін визнає глибину цієї операції":
Журналіст Грозєв каже, що важко здогадатися, до чого приведуть такі дії, проте зрозуміло, що "Путін визнає глибину цієї операції":
За останній тиждень це не перша інформація про зачистки в силових колах Росії: 11 березня журналісти та автори кількох книг про російську владу та спецслужби Андрій Солдатов та Ірина Бороган повідомляли про приміщення під домашній арешт керівництва Служби оперативної інформації та міжнародних зв'язків ФСБ, яку ще називають 5-ою службою. Вона відповідала за надання Путіну інформації щодо політичних подій в Україні напередодні вторгнення.
Джерела журналістів повідомляли, що офіційною причиною затримання стало нецільове використання коштів, виділених на угоди, а також погана розвідувальна інформація.
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