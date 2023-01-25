Страйки у Берліні: скасовано близько 300 авіарейсів

В аеропорту Берлін-Бранденбург відбуваються страйки співробітників, у зв'язку з чим усі пасажирські рейси або скасовані, або перенесені.
Про це повідомляє DW.
Близько 300 рейсів мали злетіти або приземлитися в аеропорту Берліна в середу. Страйк торкнеться до 35 000 пасажирів, які мали пройти через аеропорт Берлін-Бранденбург.
Запланований страйк розпочався о 3:30 ранку в середу і триватиме до кінця дня.
Хоча керівництво авіакомпанії перенесло деякі рейси на четвер і перенаправило інші до таких аеропортів, як Дрезден і Лейпциг, багато пасажирів також було переброньовано на поїзди.
Це перший випадок з 2018 року, коли страйк торкнувся такої кількості рейсів у Німеччині.
Страйк був організований профспілкою Verdi з питань оплати праці. Профспілка вимагає підвищення зарплати співробітників аеропорту та наземних служб на 500 євро на місяць протягом 12 місяців у рамках колективного договору.
Однак у ході переговорів роботодавці запропонували набагато триваліший контракт.
Глава Lufthansa Карстен Шпор розкритикував страйк.
Про це повідомляє DW.
Близько 300 рейсів мали злетіти або приземлитися в аеропорту Берліна в середу. Страйк торкнеться до 35 000 пасажирів, які мали пройти через аеропорт Берлін-Бранденбург.
Запланований страйк розпочався о 3:30 ранку в середу і триватиме до кінця дня.
Хоча керівництво авіакомпанії перенесло деякі рейси на четвер і перенаправило інші до таких аеропортів, як Дрезден і Лейпциг, багато пасажирів також було переброньовано на поїзди.
Це перший випадок з 2018 року, коли страйк торкнувся такої кількості рейсів у Німеччині.
Страйк був організований профспілкою Verdi з питань оплати праці. Профспілка вимагає підвищення зарплати співробітників аеропорту та наземних служб на 500 євро на місяць протягом 12 місяців у рамках колективного договору.
Однак у ході переговорів роботодавці запропонували набагато триваліший контракт.
Глава Lufthansa Карстен Шпор розкритикував страйк.
Профспілка заявила, що очікує, що у страйку візьмуть участь до 1500 працівників.
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