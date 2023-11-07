Страйки в австрійській металургії: вимоги щодо підвищення зарплат

07:40 07 листопада Київ, Україна

В Австрії почалися попереджувальні страйки, які проводять співробітники близько 100 компаній у сфері металургійної промисловості, що вимагають підвищення заробітної плати, повідомляє інформаційне агентство АРА.



Страйки металургів почалися в понеділок вранці з публічних зборів робітників, які тривали понад три години на вулиці Трістерштрассе у Відні. Ці акції призвели до тривалих заторів на дорогах. Згідно з інформацією від профспілок, близько 100 компаній, включно з такими відомими фірмами, як Bosch, Blum, Kone, Knorr Heid, Otis, Pewag та voestalpine, взяли участь у страйках у понеділок протягом трьох годин.



Слід зазначити, що у вівторок плануються запобіжні страйки у компаніях, таких як Palfinger, Berndorf, Collini та Otto Bock. У середу акції пройдуть, зокрема, у BMW Motoren, Liebherr, Hella, Steyr Arms, Diamond Aircraft та Rheinmetall MAN Military. Загалом, профспілки очікують на проведення попереджувальних страйків у більш ніж 400 компаніях.



Профспілки наполягають на укладенні нової колективної трудової угоди для працівників металургійної галузі, вимагаючи підвищення заробітної плати на 11,6%. Очікується, що нові переговори щодо цього питання з роботодавцями відбудуться у четвер.